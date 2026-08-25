В Госдуме пригрозили лишить Армению российских преференций

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Россия может отказаться от предоставленных Армении преференций, если Ереван продолжит сближение с Западом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Пусть подыгрывают. Но мы тогда тоже, естественно, все наши подарки, которые на протяжении многих лет делали (этой. – Прим. ред.) стране, уберем. И очень сложно придется Пашиняну", – сказал депутат.

Чепа также заявил, что Россия не станет препятствовать возможному выходу Армении из ОДКБ. По его словам, если Ереван не хочет участвовать в организации, он может самостоятельно выйти из нее.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в ЕС. Он также добавил, что был бы доволен исключением страны из ОДКБ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что подача заявки навредит самой Армении, так как нормы ЕАЭС не соответствуют правовой базе ЕС, и устранение противоречий создаст серьезные проблемы. Он также посоветовал Еревану вспомнить опыт Турции, которая десятилетиями ждет принятия в ЕС.