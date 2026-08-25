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Россия поблагодарила Ватикан за взвешенный подход к ситуации на Украине и подтвердила готовность продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава диппредставительства высказался по итогам переговоров с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.

По словам Лаврова, российская сторона также изложила свои подходы к урегулированию конфликта, основанные на устранении его первопричин, и высоко оценила участие Ватикана в решении гуманитарных вопросов.

Кроме того, Москва предложила возобновить политические консультации на уровне замминистров иностранных дел и экспертные межмидовские встречи по отдельным вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в победе в СВО, а выбор средств для ее достижения будет зависеть от ситуации. Он подчеркнул, что Москва открыта для мирного урегулирования, но условий для него пока нет.

Он назвал "большим обманом" заявления западных политиков о возможности поражения России, а также отверг предложение Украины о внешнем управлении в Донбассе, напомнив, что это территория РФ.