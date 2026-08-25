Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 15:32

Политика

Лавров поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по украинскому конфликту

Фото: kremlin.ru

Россия поблагодарила Ватикан за взвешенный подход к ситуации на Украине и подтвердила готовность продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Глава диппредставительства высказался по итогам переговоров с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.

По словам Лаврова, российская сторона также изложила свои подходы к урегулированию конфликта, основанные на устранении его первопричин, и высоко оценила участие Ватикана в решении гуманитарных вопросов.

Кроме того, Москва предложила возобновить политические консультации на уровне замминистров иностранных дел и экспертные межмидовские встречи по отдельным вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уверена в победе в СВО, а выбор средств для ее достижения будет зависеть от ситуации. Он подчеркнул, что Москва открыта для мирного урегулирования, но условий для него пока нет.

Он назвал "большим обманом" заявления западных политиков о возможности поражения России, а также отверг предложение Украины о внешнем управлении в Донбассе, напомнив, что это территория РФ.

Читайте также


политика

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика