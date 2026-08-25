Новая мощная вспышка на Солнце может вызвать сильную магнитную бурю

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Мощная вспышка произошла на Солнце днем 25 августа. Она может вызвать магнитную бурю, которая станет самой сильной за последние 1–2 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Пик вспышки зарегистрировали в 13:02 по московскому времени. Точных моделей и математических прогнозов по последствиям пока нет. По данным ученых, вспышка достигла уровня M7.0 и сопровождалась выбросом плазмы в космос.

"Судя по всему, как минимум край плазменного облака бьет по Земле, хотя фронт, возможно, все же пройдет ниже планеты", – отметили в лаборатории.

Специалисты подчеркнули, что происходящие на звезде вспышки пока не достигли высочайшего уровня X. Поэтому возможные геомагнитные последствия не должны превысить категорию G3.

О том, что на поверхности звезды началась серия сильных вспышек, стало известно 25 августа. Центр под номером 4513, который раньше считался исчерпавшим энергию, неожиданно активизировался. Группа пятен расположена в центре видимого диска Солнца, откуда возможны прямые удары по Земле.