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25 августа, 17:41

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Диетолог Залетова посоветовала отказаться от кофе осенью

Диетолог рассказала, какие продукты помогут справиться с осенней сонливостью

Фото: depositphotos/heebyj

Тыквенные семечки, шпинат и жирная рыба помогут справиться с осенней сонливостью, в то время как кофе не даст желаемого эффекта. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Ранее врач-сомнолог Валерия Бонадыкова рассказала, что осенний период у многих сопровождается резким повышением сонливости и снижением энергии, сообщает газета "Известия".

Залетова отметила, что такое состояние – это не каприз и не лень, а реальная физиологическая реакция организма на изменение внешних условий.

Когда световой день сокращается, мозг получает меньше сигналов от глаз о том, что наступило утро и пора активно работать. Шишковидная железа в головном мозге продолжает вырабатывать гормон мелатонин, который отвечает за сон, дольше и в больших количествах, чем летом. Одновременно снижается синтез серотонина и дофамина – нейромедиаторов, которые дарят бодрость, мотивацию и чувство энергии. Отсюда и ощущение разбитости, желание спать днем и общая вялость.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Продукты питания способны помочь скорректировать это состояние. Главным образом это относится к тем, что богаты белком, так как он содержит аминокислоту тирозин, являющуюся предшественником дофамина. Поэтому в осеннем меню регулярно должны быть яйца, сыр, творог, мясо, рыба и бобовые, подчеркнула врач.

"Кроме того, нельзя забывать про так называемые медленные углеводы, к которым относятся овсянка долгой варки, гречка, киноа, бобовые, цельнозерновой хлеб. Они, особенно в сочетании с белком, заряжают энергией на несколько часов", – отметила диетолог.

Также 2–3 раза в неделю в рационе должна присутствовать жирная рыба, например скумбрия, сельдь, сардины, лосось. В ней содержатся омега-3, влияющие на скорость передачи нервных импульсов. Дефицит этих жирных кислот связывают с ухудшением настроения, апатией и когнитивной заторможенностью. Растительные омега-3 также содержатся в семенах льна, чиа и грецких орехах, но они усваиваются менее эффективно, добавила Залетова.

"Важно, чтобы организм получал и витамины группы В, иначе даже при хорошем поступлении белка мозг не сможет синтезировать дофамин и серотонин в нужном объеме. Поэтому в меню следует добавлять мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи и цельнозерновые продукты", – посоветовала врач.

Еще осенью стоит чаще есть тыквенные семечки, миндаль, шпинат и бобовые. Они богаты магнием, который участвует в более чем 300 ферментативных реакциях, включая производство энергии в митохондриях клеток. При недостатке макроэлемента человек чувствует усталость, раздражительность и плохо спит, пояснила диетолог.

При этом важно учитывать, что кофеин вымывает магний, поэтому осенью, когда нагрузки на нервную систему и так повышенные, не стоит злоупотреблять кофе.

"Есть смысл и вовсе от него отказаться, потому что он не придает энергии, а лишь маскирует усталость. Кофеин блокирует рецепторы аденозина – вещества, которое накапливается в мозге в течение дня и вызывает сонливость. Но как только его действие заканчивается, весь аденозин обрушивается на мозг с удвоенной силой", – пояснила Залетова.

В осенний период гораздо полезнее пить зеленый чай или матчу. Они содержат кофеин в меньших количествах. К тому же в составе находится аминокислота L-теанин, которая не позволяет произойти резкому откату из бодрости в сонливость.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Важно понимать, что еда – это лишь часть стратегии против осенней сонливости. Самым мощным сигналом для биологических часов является дневной свет, поэтому важно не только следить за рационом, но и ежедневно гулять на улице в течение 20–30 минут, заключила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала лучшие напитки для повышения работоспособности. Среди них какао, приготовленное из натурального порошка. Напиток содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.

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Трошина Любовь

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