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25 августа, 19:44

Политика

Более 2 миллионов россиян подали заявления на дистанционное голосование на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более 2 миллионов россиян уже подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Лидером по числу зарегистрированных участников стала Московская область, где заявления оформили около 389 тысяч человек, сообщили в Минцифры.

Дистанционно проголосовать на федеральной платформе смогут жители 32 регионов. Для участия необходимо до 23:59 14 сентября по московскому времени подать заявление через "Госуслуги". До этого же срока его можно отозвать, если планы изменятся.

Помимо Московской области, больше всего заявлений подали жители Алтайского края – 187 тысяч, Свердловской области – 179 тысяч, Ростовской области – 169 тысяч и Чувашии – 108 тысяч.

Голосование на федеральной платформе пройдет с 18 по 20 сентября на сайте vybory.gov.ru. Москвичам подавать заявление через "Госуслуги" не требуется, так как они смогут проголосовать дистанционно на mos.ru.

Принять участие в голосовании смогут и граждане, находящиеся за границей, – избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В частности, в Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.

Ранее в Москве стартовало очное обучение участников Корпуса наблюдателей Общественной палаты, которые будут следить за голосованием на выборах. Программа включает онлайн-курс и очные встречи для успешно сдавших тестирование.

Наблюдатели будут работать не только на стандартных участках, но и следить за электронным голосованием, а также выйдут за пределы Москвы, так как жители шести регионов будут голосовать на выборах глав республик по месту нахождения.

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