ТАСС: улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США приземлился в Риге

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Военно-транспортный самолет США, улетевший из Москвы, приземлился в Риге. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, а затем приземлился в аэропорту Риги.

Он добавил, что утром воздушное судно летело в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через латвийскую столицу.

Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555 приземлился в столичном аэропорту Внуково 25 августа. В этот же день самолет ВВС США отправился обратно.

Как отмечала корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс, на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. По ее словам, он отправился в Россию для проведения ряда встреч.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приземлившийся в столице самолет ВВС США, заявлял, что не располагает информацией о каком-либо визите. Также он подчеркивал, что встреч представителей США в Кремле на этой неделе не планировалось.

Был ли Рэтклифф на борту, когда самолет покидал территорию России, неизвестно.