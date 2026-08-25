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25 августа, 19:22

Экономика

Росфинмониторинг исключил блокировки на фоне введения контроля данных о переводах СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Изменения в "антиотмывочный" закон, которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года, не предусматривают блокировок операций через сервис быстрых платежей (СБП) и платежных карт. Об этом ТАСС сообщили в Росфинмониторинге.

В надзорном ведомстве пояснили, что поправки направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы за счет расширения источников информации для ведомства. В частности, Росфинмониторинг получит полномочия по взаимодействию с АО "Национальная система платежных карт" (НСПК).

Нововведение позволит ведомству получать платежную информацию о переводах, совершенных в том числе с использованием универсального платежного кода, который заработает с 1 сентября. Как отметили в Росфинмониторинге, доступ к данным НСПК повысит оперативность проводимых мероприятий.

"Действие федерального закона не принесет каких-либо неудобств гражданам", – заключили в ведомстве.

Финразведка, в частности, получит право запрашивать у НСПК информацию на безвозмездной основе через личный кабинет или другим способом. При этом для НСПК вводится запрет на разглашение факта передачи данных.

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