"Пакет" для нового космического "грузовика" собран на Байконуре

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Специалисты на космодроме Байконур собрали "пакет" для транспортного грузового корабля "Прогресс МС-35". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Это конструкция, где блоки разных ступеней расположены параллельно и работают в полете одновременно", – говорится в публикации.

Сборка проходит следующим образом: на стапель укладывают центральный блок, который выполняет роль второй ступени, затем к нему крепят боковые блоки первой ступени. Тем временем до старта новой грузовой миссии осталось несколько недель, напомнили в госкорпорации.

"Прогресс МС" – российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций. Он доставляет на Международную космическую станцию (МКС) топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие, а также используется для корректировки орбиты станции.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" продолжит сотрудничество с Казахстаном по использованию космодрома Байконур. Кроме того, гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов напомнил, что Россия и Казахстан договорились запустить девять ракет "Протон-М".