Собянин рассказал о работе собственных лабораторий городских служб Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве городские службы используют собственные лаборатории для контроля качества воды, дорожных покрытий и газовых сетей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В частности, лаборатории Мосводоканала проводят анализы воды из водохранилищ, поступающей на станции водоподготовки, а также той, что идет с них в дома горожан. Центр контроля качества воды помогает оперативно корректировать режимы очистки.

Лаборатория Мосводостока осуществляет мониторинг состояния воды в обслуживаемых городских водоемах и контролирует качество очистки поверхностных вод.

Кроме того, в Мосгазе функционирует Центр, занимающийся исследованием физико-механических свойств конструкционных материалов. Эксперты центра тестируют трубы и другие детали, используемые при возведении и ремонте газовых сетей в городе.

Лаборатории асфальтобетонных заводов ГБУ "Автомобильные дороги" контролируют качество поступающих на производство материалов, а также продукцию заводов – асфальтобетонные смеси и битумные эмульсии.

Передвижная диагностическая лаборатория ОАТИ, в свою очередь, оценивает эксплуатационное состояние дорожных покрытий. Также она следит за качеством выполненных работ на объектах текущего ремонта и комплексного благоустройства.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО за 14 лет реконструировали и построили 12 очистных сооружений. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, реализация проектов позволила повысить надежность водоотведения округов и создать необходимый резерв мощностей.