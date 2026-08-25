МВД: россияне могут прописаться на даче при наличии статуса жилого дома

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Россияне могут оформить регистрацию по месту жительства на даче, если их дом имеет статус жилого. Об этом сообщили в официальном канале Миграционной службы МВД России.

Чтобы прописаться на даче, нужно предоставить в соответствующие органы заявление о регистрации, документ, удостоверяющий личность, документы-основания для вселения в жилое помещение для временного или постоянного проживания, а также документ, подтверждающий личность уполномоченного представителя, если заявление подается по доверенности.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД или в офисах МФЦ. Сама регистрация осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориального органа.

Ранее в МВД пояснили, что граждане РФ могут не оформлять регистрацию по месту пребывания, если находятся на месте непостоянной прописки не более 90 дней. При этом, как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, в разных регионах и городах страны есть свои особенности.