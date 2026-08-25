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25 августа, 18:32

Общество

Оскорблявшая учеников преподаватель из Москвы не смогла оспорить увольнение в суде

Фото: 123RF.com/alfexe

Мосгорсуд оставил в силе решение об увольнении учительницы московской школы, которая оскорбляла учеников и применяла методы воспитания, связанные с психическим насилием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

Педагог пыталась оспорить увольнение, требуя отменить приказ, восстановить ее на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляция оставила это решение без изменений.

Как следует из материалов дела, руководство школы указало, что учительница допускала оскорбительные и презрительные высказывания в адрес детей, запугивала их, препятствовала удовлетворению физиологических потребностей, а также позволяла себе высказывания по национальному признаку.

Позицию школы в суде поддержали представители столичного департамента образования и науки, а также прокуратуры. Суд подчеркнул, что педагог обязан уважать честь и достоинство учащихся, а применение методов воспитания, связанных с психическим или физическим насилием, является самостоятельным основанием для расторжения трудового договора.

Ранее Центральный районный суд Сочи арестовал воспитателя и учителя-дефектолога детского сада № 35 по делу об истязании детей. С июня по июль 2026 года они систематически применяли физическое и психологическое насилие в отношении двух детей с особенностями развития, наносили удары по голове, хватали за волосы и оскорбляли.

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