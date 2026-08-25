Самолет МЧС с врачами вылетел в Благовещенск за пострадавшими при пожаре на АГХК

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Спецборт Ил-76 МЧС России с медицинскими специалистами вылетел в Благовещенск для санитарной эвакуации пострадавших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе (ГХК). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет направили в Амурскую область по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. На борту находятся специалисты отряда "Центроспас", Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Ил-76 оснащен медицинскими модулями, аппаратами искусственной вентиляции легких и кардиомониторами, что позволяет оказывать пострадавшим помощь непосредственно во время полета. Один модуль рассчитан на четырех человек, всего в самолете можно разместить пять таких модулей. Их установка занимает около 20 минут.

25 августа на строительной площадке ГХК случился пожар. В результате происшествия погибли три человека – двое граждан Китая и один россиянин. Еще 146 человек пострадали, 24 из них доставили в медицинские учреждения Свободного с травмами различной степени тяжести.

На предприятии экстренно остановили пусконаладочные работы. Власти подчеркнули, что угрозы для населения нет. По факту нарушения правил промышленной безопасности СК инициировал уголовное расследование. На территории строительной площадки продолжаются поисково-спасательные работы.