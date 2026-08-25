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25 августа, 18:13

Шоу-бизнес

Лерчек запустила фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями "Вера с Лерой"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) 25 августа объявила о запуске благотворительного фонда "Вера с Лерой". Организация будет оказывать помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

О создании фонда Чекалина рассказала в соцсетях, опубликовав видео вместе с детьми и женихом Луисом Сквиччиарини. По словам блогера, организация создавалась на протяжении длительного времени. В дальнейшем ее команда планирует рассказывать о детях, которым требуется лечение, и организовывать сбор пожертвований.

Чекалина подчеркнула, что не просит финансовой поддержки для себя, а призывает направлять средства на помощь детям. Она подчеркнула, что хочет привлечь больше внимания к проблемам тяжелобольных детей.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. По версии следствия, более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов были переведены на счета в ОАЭ.

В декабре 2025 года Артем Чекалин признал вину, а в апреле 2026-го его приговорили к семи годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за ее онкологического заболевания, но впоследствии расследование возобновили.

18 августа 2026 года суд назначил Лерчек условное наказание, штраф и запрет на администрирование сайтов по делу о незаконных многомиллионных переводах за рубеж, связанных с ее фитнес-марафонами.

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