Россиянам рассказали об изменениях в школах с 1 сентября 2026 года

Ряд важных изменений вступает в силу в российских школах с 1 сентября 2026 года. Среди них – отмена домашних заданий для первоклассников, возвращение оценок за поведение и единые учебники по истории. Подробнее об основных нововведениях – в материале Москвы 24.

Новые предметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Министерство просвещения утвердило федеральный план на 2026/27 учебный год, который предусматривает 17 обязательных дисциплин. Помимо привычных вроде алгебры и физики, в списке есть и новый предмет – "Духовно‑нравственная культура России" (ДНКР).

Дисциплина заменит ранее факультативный курс "Основы духовно‑нравственной культуры народов России" (ОДНКНР). При этом с 1 сентября ее начнут изучать только пятиклассники, а выделено на нее 17 часов в год, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.



По словам министра, новый предмет призван сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных российских ценностей. Школьники познакомятся с судьбами и убеждениями выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и военных, в том числе героев СВО.

Изменения в привычных дисциплинах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 1 сентября в 5–9‑х классах вводится единая программа по истории, и сами школы не смогут вносить в нее собственные изменения. Кроме того, в курс добавили модуль "История нашего края".



Согласно новой программе, на историю отводится следующее количество времени:



5‑й класс: всеобщая история – 68 часов, история родного края – 34 часа;

6–7‑е классы: всеобщая история – 28 часов, история России – 57 часов, история родного края – 17 часов;

8‑й класс: всеобщая история – 34 часа, история России – 68 часов;

9‑й класс: всеобщая история – 23 часа, история России – 45 часов.

В то же время обществознание сохранится в учебной программе только для 9‑го класса и старше. По словам Сергея Кравцова, новые учебники будут плотнее связаны с историей, литературой и географией, но внедрять их будут в два этапа. С начала нового учебного года их получат те, кто учится в 9-х и 10-х классах, а одиннадцатиклассники начнут по ним заниматься с сентября 2027-го.



Кроме того, с 2026/27 учебного года начнется поэтапное сокращение часов на изучение иностранных языков в 5–7‑х классах – с трех до двух в неделю. В результате общая продолжительность курса за все годы обучения уменьшится с 510 до 408 часов.



При этом для учащихся 8–9‑х классов расписание останется неизменным: у них сохранится три занятия в неделю. В 2026/27 учебном году два урока в неделю будет у пятых классов, а с 2027/28-го распространится на шестые и седьмые. В то же время у детей появится возможность включить арабский язык в число обязательных вариантов второго иностранного. Однако курс появится в конкретной школе только при достаточном спросе.

Кроме того, предмет "Основы безопасности и защиты Родины" с нового учебного года разделят на две обязательные дисциплины – "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Акцент сделают на практических умениях, необходимых для защиты от угроз дома, в городской среде, на природе и в Сети.

При этом в рамках начальной военной подготовки ученики освоят принципы нацбезопасности и гражданской обороны, а также познакомятся с общевоинскими уставами и строевыми приемами. Кроме того, педагоги будут преподавать способы противодействия терроризму и методы оказания первой помощи. Плюс ко всему в программе заложено применение тренажерных систем и виртуальных моделей.

Оценки за поведение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8‑х классов.

Для этого была разработана трехуровневая система: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение. Оценку сформируют по четырем критериям с десятью показателями, при этом она не повлияет на успеваемость и допуск к экзаменам.

Однако с нового учебного года ее введут не во всех школах страны, полностью переход на новую систему запланирован на 2027/28 учебный год. Также во всех российских школах до 1 сентября появятся комиссии по урегулированию споров. Родители смогут обратиться туда, если не согласны с оценкой "недопустимо" за поведение ребенка.

Музыкальные звонки

С 1 сентября в школах вместо звонков будут звучать популярные детские песни современных и советских авторов. Причем в каждом месяце они будут посвящены определенной памятной дате.

Среди песен, которые теперь будут звучать на переменах, – "Дважды два – четыре" и "Первоклашка" на музыку Владимира Шаинского, "Песня Первых" Дениса Майданова и другие.

Облегченный учебный день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

С 1 сентября 2026 года в российских школах официально отменяются домашние задания для первоклассников. При этом и ранее на них отводился всего час в день.

Кроме того, в сентябре и октябре школы получат право сокращать количество уроков для первоклассников, это поможет детям легче адаптироваться к новому режиму. Уменьшение нагрузки допускается за счет следующих предметов: русский язык, изобразительное искусство, музыка и труд. При этом рекомендуется сохранять полное количество занятий по физкультуре.

Также в Минпросвещения определили предельную учебную нагрузку для школьников. Для первоклассников в первой и второй четвертях длительность урока не должна превышать 35 минут, в третьей и четвертой – 40. Для 2–11-х классов максимальная продолжительность составляет 45 минут, а в классах с детьми с ограниченными возможностями здоровья занятия должны длиться не более 40 минут.

Для учеников 2–4-х классов максимальная дневная нагрузка составляет 5 уроков, но в один день в неделю допускается 6 за счет физкультуры. В 5–6-х классах лимит установлен на уровне 6 уроков в день, а в 7–11-х классах – 7.

Инклюзивное образование

Перед началом нового учебного года Минпросвещения направило регионам разъяснения по организации доступного и качественного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.



В частности, школы обязаны внедрять адаптированные образовательные программы для таких учеников, бесплатно предоставлять специальные учебники, обеспечивать доступность помещений, привлекать ассистентов, тьюторов и сурдопереводчиков при необходимости. В отдельных классах для детей с ОВЗ будет действовать ограничение по численности: в зависимости от диагноза на занятиях может быть не более 5–12 учеников.

Изменения в ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2026 году существенных нововведений в структуре и содержании экзаменов не планируется. При этом задания ОГЭ по истории для 9‑х классов привели в полное соответствие с содержанием новых единых учебников. По словам главы Минпросвещения, на экзамене будут проверять только те знания, которые ученики получили в ходе школьных занятий.



Также продолжится эксперимент с упрощенной сдачей ОГЭ: согласно закону, который подписал Владимир Путин, он продлится до 2029 года. Согласно документу, девятиклассникам из 12 регионов, которые хотят продолжить обучение в колледже, разрешено сдавать всего два экзамена. В число участников эксперимента вошли:



Москва;

Санкт‑Петербург;

Московская область;

Тверская область;

Смоленская область;

Мурманская область;

Ростовская область;

Тюменская область;

Республика Татарстан;

ХМАО;

Камчатский край.

Ученики, не прошедшие ОГЭ, получат возможность бесплатно освоить рабочую профессию и одновременно подготовиться к повторной сдаче экзамена.

