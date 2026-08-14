Эксперт Дворянский объяснил, как мгновенно вычислить мошенников перед 1 сентября

В Общественной палате предупредили о мошеннических схемах, которые все чаще появляются в преддверии 1 сентября. В частности, злоумышленники присылают ссылки, по которым просят голосовать за лучших учителя или школу. Как не попасться на уловки аферистов, разбиралась Москва 24.

Школьные "голосовалки"

Участие в онлайн-голосованиях по выбору лучшей школы или класса грозит пользователям кражей персональных сведений и установкой вирусов на гаджеты. Причина тому – мошенники, которые и занимаются рассылкой подобных сообщений в преддверии сентября, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Как правило, ссылка ведет человека на сайт, где нужно пройти авторизацию, а значит – предоставить конфиденциальные данные.





Евгений Машаров член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Злоумышленники путем таких "голосовалок" получают доступ к личным данным, которые используют далее в своих корыстных целях, и иногда устанавливают удаленно вредоносное ПО.

В ОП напомнили и о других мошеннических уловках. Часто аферисты выдают себя за представителей родительских комитетов или сотрудников учебных заведений. Втираясь в доверие, они собирают деньги якобы на подарки учителям, нужды школы и класса, обещают зачислить первоклассников в списки учеников или предлагают купить школьные товары по специальным предложениям, которых на самом деле нет.

Ранее Минцифры РФ опубликовало проект доктрины по противодействию киберпреступлениям, который предполагает внедрение механизма "обратного взыскания". Согласно ему, банки смогут возвращать похищенные средства граждан, списывая их со счетов получателей, причастных к мошенническим действиям. Однако с точки зрения закона сейчас нет правовых механизмов, которые помогали сделать эту процедуру легальной.

Игра на инфоповоде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

При этом эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский уточнил в разговоре с Москвой 24, что "голосовалки" – это не новая схема, а использование инфоповода злоумышленниками в своих целях.

"Впереди 1 сентября, выборы: в связи с этим могут быть мошеннические и имейл-рассылки, и звонки, и сообщения в мессенджерах либо по СМС", – предупредил специалист.

Чтобы не попасться, эксперт порекомендовал обращать внимание на поступление неофициальных звонков, например, в мессенджеры. Важно помнить, что официальные представители редко используют IP-телефонию, чтобы звонить с обычного городского номера. Также должно насторожить сообщение в мессенджерах или соцсетях: никакие государственные органы в зарубежные приложения точно не будут присылать уведомлений.

"Кроме того, обычно людей вынуждают принять быстрое импульсивное решение – например, ввести код из СМС. На самом деле это просто ширма для получения персональных или платежных данных либо доступа к аккаунту", – напомнил Дворянский.

Он добавил, что также важен не сам вид ссылки в сообщении, а метод ее получения. Если пользователь ничего не запрашивал или не может проверить ссылку на официальных источниках, сразу стоит задуматься. Важно не переходить по ней, а вбить адрес организации в строке браузера и проверить, есть ли там такое предложение или акция.





Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности Мошеннический сайт определить уже легче: его можно проверить, вбив адрес в браузере, посмотреть, действительно ли он существует. Обычно такие страницы копируют какой-то общеизвестный ресурс. И поскольку мошеннические сайты делаются в большом количестве, достаточно быстро и живут недолго, там могут быть грамматические, синтаксические ошибки, общая неаккуратность (блоки друг на друга наезжают). Еще практически на каждом сайте справа внизу есть копирайт и год создания. Если он недавний – это еще один повод задуматься.

Если человек все же попался на уловки злоумышленников, нужно собрать доказательную базу: скриншоты, фото – все, что можно, и обратиться в полицию. Кроме того, стоит поменять пароли во всех аккаунтах. Когда скомпрометированы данные карты, лучше заблокировать ее, а все остальные пароли поменять.

"Также есть старый прием, который почему-то многие игнорируют, – антивирус. Он пометит фишинговый сайт, не даст загрузиться вирусному ПО, если там есть автоматическая загрузка, и в 95% случаев страхует пользователя", – подчеркнул Дворянский.

В свою очередь, детский психолог Елизавета Соловьева отметила в разговоре с Москвой 24, что дети легко поддаются на мошеннические уловки прежде всего из-за любопытства, интереса и азарта. Собственно, именно эти эмоции обычно толкают что-то сделать.

Если говорить про безопасность в целом, проходить по ссылкам можно от тех источников, к которым есть доверие. Например, если они приходят от родителя или классного руководителя. При любых сомнениях, что это именно они прислали ссылку, важно подойти к взрослому и все уточнить, объяснила психолог.





Елизавета Соловьева детский психолог С подростками в этом плане сложнее, поскольку они хотят разобраться со всем самостоятельно. В этом случае можно установить другое правило – спросить, например, у руководителя кружка или учителя, которому ребенок доверяет. То есть у какого-то взрослого из вашего круга общения. Главная идея для детей, которую нужно внедрить: не знаешь, не понимаешь – посоветуйся.

При этом легче донести что-то, когда с несовершеннолетним складываются доверительные отношения, подчеркнула Соловьева.

"Есть один лайфхак: заранее договориться о кодовом слове. Если ребенок произнес его, родитель обязан сохранять эмоциональное спокойствие. Когда есть договоренность, то мамина задача – вдохнуть-выдохнуть, провести беседу, подумать, как быть, но не проявлять ситуативные эмоции. Дети часто, когда делают что-то не то, понимают это, но боятся сказать, опасаясь реакции", – объяснила специалист.

С помощью этого лайфхака барьер снимается и появляется больше шансов, что родитель узнает о детской ошибке. Таким образом, и в случае с телефонными мошенниками есть вероятность, что ребенок сможет предупредить взрослого о проблемах, избавив тем самым от потери больших сумм, заключила Соловьева.