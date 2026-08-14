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14 августа, 11:09

Происшествия

Ракетная опасность впервые объявлена в Вологодской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Вологодской области впервые с начала специальной военной операции объявили ракетную опасность. Предупреждение опубликовал губернатор региона Георгий Филимонов.

"Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте", – написал Филимонов в MAX.

Он посоветовал гражданам немедленно спрятаться в здании или найти иное укрытие. При этом не следует подходить к окнам. Внутри здания требуется спуститься на нижние этажи или в подвал. При спуске не стоит пользоваться лифтом. Если ракетная опасность застала человека за рулем автомобиля, то нужно остановить транспорт, покинуть салон и найти ближайшее укрытие.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 13 августа до 08:00 14 августа российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 553 украинских БПЛА.

Воздушные цели удалось ликвидировать над территориями Новгородской, Курской, Брянской областей, а также над Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областями и столичным регионом.

До этого склады загорелись в Новоусманском районе Воронежской области после падения обломков БПЛА. На одном объекте возгорание ликвидировали на площади в 16 тысяч квадратных метров, а на другом – на площади 75 тысяч квадратных метров.

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