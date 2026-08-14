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14 августа, 12:33

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на жилой дом в Брянске

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Теракт") возбуждено после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Брянске, сообщает пресс-служба СК России.

По предварительным данным, Киев при помощи ракеты атаковал 9-этажный жилой дом в Советском районе, из-за чего возник пожар. В результате удара погиб один человек, не менее семи получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок и пожилые люди.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. СК устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, указали в пресс-службе.

Атака ВСУ на жилой дом в Брянске произошла в пятницу, 14 августа. По данным местных властей, пострадавших в результате удара граждан госпитализировали. Кроме того, остальных жильцов дома эвакуировали.

Для оперативной помощи потерпевшим прокуратурой Брянской области организована горячая линия, доступная по телефону 8 (962) 138-15-15. Также специалисты надзорного ведомства взяли на контроль соблюдение прав пострадавших и обеспечили взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи.

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