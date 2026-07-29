1 человек погиб и 14 пострадали из-за атак ВСУ в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

1 мирный житель погиб и еще 14 пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Единственным погибшим стал мужчина, который во время атаки БПЛА находился в автомобиле в поселке Луганское. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один беспилотник атаковал рейсовый автобус на трассе Луганск – Светлодарск. В результате ранения различной степени тяжести получили 10 человек. Также пострадавшие выявлены в Светлодарске, Центрально-Городском районе Горловки и Волновахском муниципальном округе.

"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", – сообщил Пушилин.

В ходе воздушной атаки были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля в нескольких районах ДНР.

Ранее сообщалось, что за 12 часов российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 150 украинских БПЛА в небе над регионами страны.

В частности, в Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате атаки беспилотника погиб насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил Анисимов.