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01:22

Технологии

Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Claude AI

Фото: depositphotos/puhhha

Пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе чат-бота Claude AI компании Anthropic. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы с доступом к чат-боту начались 29 июля, около 22:30 по московскому времени. За короткое время поступило более 3,8 тысячи жалоб. Больше всего обращений зафиксировано из США, Германии, Франции, Индии и Великобритании.

Ранее пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России массово пожаловались на плохую работу мобильного приложения. В частности, жалобы поступают на невозможность войти в аккаунт и на долгие загрузки.

За несколько дней до этого сбой также произошел в работе чат-бота ChatGPT. Только в Великобритании о нарушениях сообщили около 2,7 тысячи человек. 89% пользователей указали на перебои в функционировании сайта, 9% выявили проблемы с приложением, еще 8% пожаловались на трудности с самим ботом.

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