Пик звездопада с "пасущимися" метеорами ожидается в ночь на 31 июля

Фото: 123RF.com/cylonphoto

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды достигнет пика в ночь на 31 июля. Об этом РИА Новости сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

Он рассказал, что особенность этого потока – так называемые "пасущиеся" метеоры. При наблюдении с Земли они движутся не вертикально вниз, а почти параллельно ее поверхности, пояснил эксперт.

При ясной погоде жители России смогут наблюдать до 25 вспышек в час. Частицы, попадая в атмосферу, будут создавать эффект падающих звезд.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что август 2026 года станет самым насыщенным месяцем по количеству астрономических явлений. Ожидаются полное солнечное затмение вечером 12 августа, частное лунное затмение утром 28 августа и пик звездопада Персеиды в ночь на 13 августа – до 100 метеоров в час.