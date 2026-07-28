Юрист Каграманов: четыре года тюрьмы может грозить сталкерам в РФ

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство, сообщили СМИ. Почему проблема навязчивого преследования сегодня особенно актуальна, разбиралась Москва 24.

Не единичный случай

Депутаты фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство доработанный законопроект против навязчивого преследования. Как сообщили СМИ, обновленный документ определяет сталкинг как регулярную слежку, ожидание жертвы в привычных для нее местах, настойчивые звонки и сообщения, передачу подарков через третьих лиц, а также использование чужих личных данных для заказа товаров, корреспонденции и другого.

Согласно проекту, пострадавший, столкнувшийся с преследованием, имеет право через суд запросить охранный ордер. Такой документ должен запретить преследователю приближаться к жертве, находиться в местах ее привычного пребывания и выходить с ней на связь.

При этом тема сталкинга достаточно актуальна в России. Широкую огласку в СМИ обрела история, которая произошла с фитнес-тренером Полиной в июле. Девушка столкнулась со сталкером, которым оказался мужчина, 1,5 года посещавший ее занятия и признававшийся ей в любви. В итоге молодой человек на какое-то время "пропал с радаров", а затем снова объявился и предложил проспонсировать ее проект по созданию фитнес-студии. Обсудить дела он пригласил Полину в его квартире, отметив, что в это время там будет его бабушка.

Когда Полина приехала к мужчине, он начал наносить ей удары молотком. Сначала СМИ заявляли, что после избиения сталкер вытолкнул девушку из окна четвертого этажа, однако позднее появилась информация, что тренер выпрыгнула сама, чтобы спасти себе жизнь. Пострадавшую доставили в больницу с переломами и травмой головы. Сам нападавший покончил жизнь самоубийством. В разговоре с журналистами Полина отмечала, что обращения в правоохранительные органы не давали никакого результата.

"До сих пор трясутся руки"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vanya_115__; legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Нередко от преследования страдают и звезды шоу-бизнеса. Например, певица Дора (настоящее имя – Дарья Шиханова) столкнулась с преследователем осенью 2025 года. Один из ее поклонников долгое время писал девушке в соцсетях, присылал подарки, а позже выяснил адрес и решил навестить ее. Для этого мужчина купил костюм Человека-паука и проник в квартиру звезды на 10-м этаже через окно. Дора призналась, что ситуация глубоко травмировала ее.





Дора певица Вчера в 23:00 ко мне в квартиру через окно проник посторонний человек, которого я никогда в жизни не видела и с которым не общалась. В это время я уже спала. Признаться честно, пока рассказываю вам об этом, у меня до сих пор трясутся руки.

Тема снова вышла на первые заголовки после того, как в июле 2026-го организаторы музыкального фестиваля пригласили на одну сцену с Дорой актера в костюме Человека-паука, назвав это "эксклюзивным сеансом терапии". После шутки певица резко покинула мероприятие, а организаторы и ведущий позднее принесли девушке извинения.

Блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова) также рассказала, что на протяжении года сталкивалась с преследованием сталкера. В один из зимних дней он подошел к девушке в кафе и сел рядом, а позже пострадавшая вспомнила, что видела этого мужчину летом. Он вычислил ее адрес по видео и предложил встречаться. Девушка назвала сложившуюся ситуацию страшной и ненормальной, подчеркнув, что это не единичный случай: ее подписчицы тоже часто сталкиваются с навязчивым преследованием.

При этом от сталкинга страдают не только женщины, но и мужчины. Например, певец Влад Соколовский и его супруга Ангелина Суркова столкнулись с серией жестоких угроз: долгое время неизвестные писали, что девушку "обольют серной кислотой", присылали фото их входной двери и лицо 3-летнего сына, размещенное на чужой могиле, угрожали похищением ребенка во время прогулки. Кроме того, пострадавшие получали пугающие доставки – шампуры и сырое мясо с кровью.

Соколовский тогда признался, что решил придать ситуацию огласке в поисках защиты и надеялся, что информация дойдет до главы СК РФ Александра Бастрыкина. В скором времени тот поручил доложить о ходе проверки по ситуации с угрозами семье музыканта.

Внимание без согласия

Юрист по гражданско-правовым вопросам Артем Каграманов уточнил в разговоре с Москвой 24, что сталкинг – навязчивое преследование человека без его согласия – может проявляться в виде постоянных звонков, комментариев в соцсетях, ожидания у дома, работы или учебного заведения, слежки, фотографирования, попыток выяснить маршруты и расписания.

"Сюда же относятся навязчивые подарки, записки, цветы даже после прямого отказа, контакты через родственников, создание фейковых аккаунтов, публикация личной информации, угрозы, шантаж, слежка через геолокацию, взлом аккаунтов, попытки проникнуть в жилье или автомобиль и другие ситуации", – перечислил эксперт.

По его словам, главный признак сталкинга не единичный конфликт, а повторяемость действий и игнорирование отказа. Навязчивому преследованию может подвергнуться любой, вне зависимости от пола, возраста, профессии или социального статуса. Однако чаще в зоне риска оказываются публичные люди: блогеры, журналисты, артисты. При этом к ним же относятся бывшие партнеры после расставания, женщины, столкнувшиеся с навязчивым вниманием или насилием, а также подростки и молодые люди в соцсетях.





Артем Каграманов юрист по гражданско-правовым вопросам Если человек столкнулся с преследованием, действовать стоит как можно быстрее. Главным образом нужно зафиксировать все доказательства, ограничить контакт, предупредить близких и оценить риск для безопасности. Если есть угроза физического приближения или проникновения в жилище, сразу стоит набрать 112 и вызвать полицию. Важно стараться не выяснять отношения с преследователем наедине, не конфликтовать, попробовать успокоить собеседника. В дальнейшем стоит сохранять все переписки, звонки, делать скриншоты, фото, видео, фиксировать даты, места и время инцидентов. Желательно заблокировать человека в соцсетях и мессенджерах, закрыть профили, отключить геолокацию, а также сообщить о происходящем родственникам и коллегам.

Если сталкинг не прекращается, необходимо обратиться в полицию. В заявлении стоит указать, кто именно преследует (ФИО, желательно дату рождения, номер телефона, аккаунт в соцсетях, адрес регистрации или фактического проживания, место работы, если есть информация). Также важно рассказать, когда начался сталкинг, что именно человек делает, как часто происходят звонки и сообщения, приложить скриншоты.

"Сообщить, были ли угрозы убийством, насилием, распространением личной информации, попытки проникнуть в жилье или повредить имущество. Указать, кто был рядом в момент инцидентов, кому рассказывали о происходящем или кто еще мог знать об этом", – объяснил Каграманов.

Он также подчеркнул, что в российском законодательстве действия преследователя оцениваются по конкретным эпизодам и могут подпадать под разные статьи УК и КоАП РФ, в том числе "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (119 УК РФ), "Клевета" (128.1 УК РФ) и другие.

Таким образом, в зависимости от совокупности перечисленных статей сталкер может получить как штраф за оскорбления (5.61 КоАП РФ), так и реальный срок. Например, до 4 лет лишения свободы со штрафом при вымогательстве (163 УК РФ), заключил Каграманов.