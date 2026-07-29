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29 июля, 07:42

Происшествия

Эвакуация произошла в логоцентре Wildberries в Рязани

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Сотрудников эвакуировали из логистического центра Wildberries в Рязани в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Рязань подверглась массированной атаке вражеских дронов в ночь на 29 июля. В результате на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. На месте работают оперативные службы.

Травмы получили шесть человек. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

После атаки в городе начала работу горячая линия для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи. Граждане могут обратиться по номеру 8 (910) 631-08-17.

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