Власти Ливии предложили российским компаниям построить НПЗ в стране

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Власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил РИА Новости министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

Ливия обладает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти. Вместе с тем нефтяная отрасль государства существенно пострадала из‑за гражданской войны и политической нестабильности, что становилось причиной продолжительных простоев на месторождениях и в портах. В июне суточная добыча нефти в Ливии составила 1,487 миллиона баррелей: такой показатель зафиксирован впервые с 2013 года.

По словам министра, сейчас российские компании не инвестируют в ливийский рынок. Международные игроки в целом пока опасаются вкладывать средства из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

"Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти. <...> Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ", – рассказал аль-Кайди.

Он подчеркнул, что это приведет к созданию возможностей для углубления финансового и инвестиционного сотрудничества между странами.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что ситуация на топливном рынке больше не ухудшается, однако ценовой шок "был серьезным". Он также указал на то, что негативное влияние на динамику уменьшения ключевой ставки могут оказать другие факторы.

