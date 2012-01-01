Сегодня
В Донском районе построят школу по программе реновации 17:12
Москва онлайн: Алексей Учитель, Филипп Юрьев и Кристина Асмус расскажут о фильме "Китобой" 17:03
Москва онлайн: лекция ректора МГУ и шоу дронов пройдут на открытии фестиваля NAUKA 0+ 17:02
Москва 24: как развивается психологическое волонтерство в России 17:01
iPhone 12 получит стекло, которое переживет падение с двухметровой высоты – СМИ 16:58
Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн 16:56
Глава комиссия Мосгордумы оценил ход экологической модернизации МПНЗ 16:52
Российские журналисты пострадали при обстреле в Карабахе 16:47
Фильм "Блокадный дневник" получил Приз зрительских симпатий ММКФ 16:41
Главврач ГКБ № 52 призвала к соблюдению санитарных правил 16:39
IWF отстранила призера ЧЕ Феликса Халибекова на основе данных московской лаборатории 16:36
Роспотребнадзоре сообщил, что женщины заражаются COVID-19 чаще мужчин 16:35
Два автобусных маршрута в районе стадиона "ВЭБ Арена" изменятся 8 октября 16:21
Директор фитнес-клуба рассказал подробности гибели актера Кафиятуллина 16:14
Фигуранта дела о хищении при строительстве в Ново-Огареве осудили на 5 лет колонии 16:06
В Зеленограде спасли 83-летнюю пациентку со смертельно опасным разрывом аневризмы 16:03
Дорожно-ремонтные работы начались на выезде с Киевского шоссе на МКАД 16:01
На Камчатке обнаружили превышение концентрации загрязняющих веществ в воде 15:58
Штрафы за отказ от вакцинации исключили из нового КоАП 15:55
В Роспотребнадзоре назвали процент тяжело переболевших COVID-19 детей 15:51
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: