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01:36

Политика

Полянский сообщил о смене позиции Венгрии в ОБСЕ

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия скорректировала свою позицию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после смены правительства. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Они (венгры. – Прим. ред.) могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала", – цитирует Полянского РИА Новости.

Российская сторона готова выстраивать прагматичные отношения с новым правительством Венгрии, учитывая интересы друг друга, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала хорошими перспективы для сотрудничества Москвы и Будапешта в различных областях.

Ранее в Кремле позитивно отреагировали на первую внешнеполитическую инициативу нового венгерского премьера Петера Мадьяра, который объявил, что страна не будет снабжать Украину оружием и военной техникой.

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