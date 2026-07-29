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29 июля, 10:00

Город

Четыре дома на Лермонтовском проспекте обновят по технологии "мокрый фасад"

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады четырех жилых домов на Лермонтовском проспекте в районе Выхино-Жулебино. При капитальном ремонте используют современную технологию "мокрый фасад", которая позволяет утеплить здания и обновить их внешний вид. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Работы уже начались в двух 14-этажных зданиях, построенных в 1994 году: доме 6 и доме 10, корпусе 1. Специалисты расчистили и промыли поверхности, загрунтовали фасады и установили кронштейны для кондиционеров и корзин. Далее стены утеплят плитами из минеральной ваты, нанесут базовый слой и закрепят сетку из стекловолокна. После этого фасады оштукатурят и покрасят.

Дома оформят в оттенках "коричневый Ван Дейк", "туманный серый" и "сигнальный белый". Также специалисты приведут в порядок входные группы, установят современные стеклопакеты в местах общего пользования, обновят отмостки и цоколи, а на крышах заменят кровельное покрытие.

Работы также проходят в 17-этажном доме по адресу Лермонтовский проспект, дом 8, корпус 1, построенном в 1992 году. Его фасад обновят по той же технологии и оформят в ярких оттенках "интенсивный желтый" и "сигнальный белый".

Специалисты уже подготовили поверхности, установили кронштейны и утеплили стены минеральной ватой, после чего нанесли базовый слой и закрепили стекловолоконную сетку. Сейчас мастера наносят штукатурный, декоративный и окрасочный слои.

Помимо фасада, в доме отремонтируют входные группы, заменят стеклопакеты в местах общего пользования, обновят отмостку и цоколь, а также кровельное покрытие.

Еще один жилой дом на Лермонтовском проспекте – дом 12 – также приводят в порядок с применением технологии "мокрый фасад".

Ранее во ВЦИОМе отмечали, что большинство жителей Москвы положительно оценивают влияние программы капитального ремонта – 83% москвичей согласны, что она повышает качество жизни в городе. В частности, с программой связывают рост комфорта в домах, обновление инженерных коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания.

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