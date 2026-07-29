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29 июля, 17:57

Происшествия

Суд вынес приговор мужчине за попытку организовать двойное убийство в Москве

Фото: depositphotos/doomu

Столичный суд вынес приговор 56-летнему мужчине по делу об организации приготовления к убийству двух человек. Об этом сообщили в управлении СК России по Москве.

Следствие и суд установили, что не позднее 31 декабря 2023 года фигурант предложил своему знакомому за 20 тысяч долларов найти исполнителя для убийства двух мужчин. За само преступление заказчик обещал заплатить еще 80 тысяч долларов.

Однако знакомый отказался участвовать в преступлении и обратился в правоохранительные органы. После этого он действовал в рамках оперативного эксперимента. С декабря 2023 года по июль 2024 года мужчина поддерживал легенду и сообщал заказчику, что ищет исполнителя. Он также "установил" местонахождение потерпевших и "собирался" приобрести оружие. На "покупку" оружия заказчик перечислил еще 5 тысяч долларов.

17 июля 2024 года заказчику передали фотографии инсценированного убийства двух его знакомых. Убедившись, что исполнитель "выполнил" заказ, он пообещал в ближайшее время выплатить оставшуюся сумму. Заказное убийство удалось предотвратить, а заказчика задержали.

В основу доказательственной базы легли осмотры аудио- и видеозаписей оперативно-разыскных мероприятий, показания свидетелей и потерпевших, а также заключения судебных экспертиз. Останкинский районный суд Москвы назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Галине Лысенко, которая попыталась заказать убийство соседки по коммунальной квартире. Выяснилось, что женщина решила избавиться от нее после конфликта, длившегося 13 лет.

Она составила план убийства и предоставила данные о жертве мужчине, с которым не была знакома раньше. Сумма обещанного вознаграждения за преступление составляла 70 тысяч рублей. Вместо того чтобы "выполнить заказ", мужчина обратился к правоохранителям, а Лысенко была задержана.

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