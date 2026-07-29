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29 июля, 17:37

Общество

Онищенко предложил отменить норматив о 15-минутном приеме у врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Случаи разные, и времени всем необходимо разное количество. Поэтому прав совершенно министр (здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – Прим. ред.), эту норму надо убрать", – отметил академик.

Онищенко указал, что врач за смену принимает примерно 25–27 пациентов. По его словам, некоторым из них нужно меньше минуты, а кто-то приходит к специалисту с более серьезными проблемами.

Академик добавил, что есть врачи, которым для постановки точного диагноза и назначения лечения нужна консультация с другим специалистом, это также занимает время.

Ранее Мурашко назвал бессмысленным норматив, согласно которому врачу нужно принять пациента за 15 минут. Он пояснил, что принятая цифра считается усредненной и охватывает разные типы пациентов. Тем временем система здравоохранения в России начала экспериментально внедрять опросники для граждан.

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