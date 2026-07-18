В России разработают меры по борьбе с ожирением

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Минздрав, Росстат и Роспотребнадзору должны разработать и реализовать комплекс мер по борьбе с ожирением среди детей и взрослых. Это следует из правительственного документа, который есть в распоряжении ТАСС.

К работе также подключат региональные власти и другие заинтересованные ведомства. Им поручено развивать системы мониторинга состояния здоровья граждан в части избыточной массы тела и ожирения.

Первый отчет о результатах кабмин ожидает в 2027 году.

Ранее врач-психиатр, эксперт АНО "НИИ функционального питания" Михаил Дробижев со ссылкой на прогнозы министерства здравоохранения России заявил, что к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Он назвал это катастрофой, так как у людей с ожирением снижается работоспособность мозга.

По словам специалиста, лишний вес ведет к повышению давления и развитию инсультов. Кроме того, пища, богатая углеводами, повышает уровень глюкозы в крови. Последняя отключает орексиновые нейроны мозга, которые отвечают за его активность и когнитивные способности. В результате работа мозга снижается, а после приема пищи наступает длительная сонливость.

