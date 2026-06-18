Глава Роспотребнадзора Попова заявила об остановке роста ожирения среди детей

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России удалось остановить рост числа учеников младших классов с ожирением. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы остановили рост темпов <...> в результате того, что государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам", – пояснила собеседница агентства.

Попова уточнила, что дети стали меньше есть соли и сахара. Теперь этот навык необходимо донести до других возрастных групп, подчеркнула она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 50% россиян каждый день едят сладости, еще 23% – колбасы. По его словам, избыток соли и сахара уже закрепился в объемах потребления. Он констатировал рост ожирения среди взрослых граждан.