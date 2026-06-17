Депутат Бессараб: отказ бабушек от помощи с внуками не носит массового характера в РФ

Пост телеведущей Розы Сябитовой о роли современных бабушек вызвал спор в соцсетях. По ее мнению, старшее поколение больше не обязано заниматься внуками. Нужно ли бороться с подобными установками и как решать конфликты в семье на эту тему, разбиралась Москва 24.
"У бабушки есть свои интересы"
Современные бабушки не обязаны полностью посвящать себя семье и могут иметь собственные увлечения. Таким мнением в своих соцсетях поделилась телеведущая и сваха Роза Сябитова.
Звезда опубликовала снимок внуков – Мирославы и Миши, с которыми играла в бассейне. В подписи к публикации она размышляла о том, как изменилась роль современных бабушек. По словам телеведущей, если раньше помощь с детьми считалась обычной частью жизни старшего поколения, то теперь они не обязаны этим заниматься.
Часть подписчиков поддержала Сябитову, согласившись, что бабушки не обязаны жертвовать собой ради внуков и имеют полное право на личную жизнь.
"Я себя называю праздничная бабушка", "Пускай бабушки занимаются своей жизнью", "Правильно все сказано", – отметили подписчики.
Однако другие заметили, что, несмотря на наличие собственных интересов, многие представители старшего поколения все равно находят время помогать с внуками и видят в этом проявление любви и семейного долга.
Ранее министр образования Свердловской области Светлана Тренихина заявила, что одной из причин снижения рождаемости стали советы "потенциальных бабушек", которые призывают своих детей для начала получить образование и закрепиться в жизни. Позже она пояснила, что никого ни в чем не обвиняла, обратив внимание на проблемы дефицита соцгарантий и несформированной ценности многодетности.
В ответ на это первый зампред Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в разговоре с Москвой 24 отметил, что 99% родственников хотят внуков. При этом он призвал рассмотреть возможность раньше выходить на пенсию или выплачивать компенсации, если старшее поколение обязуется проводить время с внуками, пока их родители на работе.
"Бабушки стали более молодыми"
Успешная женщина в современном обществе имеет возможность совмещать заботы о младшем поколении с развитием карьеры, творчеством и другими хобби. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, современная инфраструктура в шаговой доступности обеспечивает детей яслями, детским садом и школой даже в сельских населенных пунктах. Депутат отметила, что есть вопросы по группам продленного дня, которых пока недостаточно, но глобально на ситуацию это не влияет.
Также Бессараб прокомментировала позицию некоторых женщин в духе: "Я буду путешествовать, развиваться, внуков растите сами". По ее словам, лично она с таким радикализмом как массовым явлением не сталкивалась.
"Зачастую те, кто любит путешествовать, едут вместе с внуками, с удовольствием взаимодействуют, встречаются. Что касается не желающих общаться – такие люди всегда были, и в Советском Союзе, и при царской России, ничего не меняется. Все зависит от человека: если он любит младших в семье – это одна история, если человек лишен этого чувства, никакие совместные мероприятия, вмешательство государства или уговоры от детей здесь не помогут", – отметила Бессараб.
Чтобы освободить время родителей, по мнению депутата, стоит говорить о развитии детского оздоровления и отдыха. Особенно это актуально с началом лета – сезоном отпусков и каникул.
"Сейчас ситуация достаточно сложная с учетом справедливых, но высоких требований к наличию персонала, пятиразовому питанию, безопасности, и при этом часто санаторно-курортные организации работают исключительно в летний сезон – это большие нагрузки по налогообложению. Было бы здорово, если бы государство помогло отрасли сохранить эту отрасль на будущие периоды для всех поколений", – уточнила парламентарий.
В свою очередь, психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина в беседе с Москвой 24 обратила внимание, что долгое время в стране существовала традиция многопоколенной семьи, когда дедушки и бабушки, их дети и внуки фактически жили вместе. В особенности это было присуще крестьянским семьям, где старшее поколение априори присматривало за младшим.
"Со временем это уходит в прошлое, меняются традиции. Семьи стали более сепарированными: прародители отделяются, родители отделяются от своих родителей, молодые люди подрастают и тоже отдаляются. В советское время многопоколенная семья встречалась чаще по той простой причине, что не было возможности отделиться – жилищный вопрос имел значение", – уточнила она.
С изменением условий дистанция стала больше, и у родителей появилась возможность воспитывать детей без участия бабушек и дедушек. А старшее поколение, которые вкусило жизнь, ориентированную не на функциональность и пользу, а на саморазвитие и свои потребности, тоже стало отдаляться.
"Чем больше возможностей у семей – как у старших, так и у младших – тем меньше потребностей в бабушках и дедушках. Кроме того, у мам появилась возможность сидеть с маленькими детьми и работать удаленно или быть с ребенком, пока папа зарабатывает достаточно. Таким образом, перед дедушками и бабушками встают другие задачи – им нужно решать, какие новые смыслы у них есть в жизни", – добавила Потемкина.
Когда молодая семья все же нуждается в помощи своих родителей, могут возникать конфликты из-за нежелания родственников включаться в эту работу.
"Если молодые обращаются к бабушкам и дедушкам с просьбой помочь, им важно осознавать возможности и желания своих родителей. Конфликты на эту тему возникают потому, что у родителей есть своя точка зрения – например, ребенок не должен смотреть телевизор или мультики, а у бабушек и дедушек на эту тему свое видение", – сказала психолог.
При этом со старшим поколением нужно именно договариваться, а не выставлять требования, уточнила она.
Прийти к общему консенсусу непросто: многие не привыкли обсуждать, вступать в переговоры и искать взаимовыгодное решение. Чаще всего каждый хочет, чтобы приняли его решение. Однако молодым следует помнить, что бабушки и дедушки, сидя с внуками, чем-то жертвуют и хотят отклика в ответ, заключила специалист.