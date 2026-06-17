Депутат Бессараб: отказ бабушек от помощи с внуками не носит массового характера в РФ

Пост телеведущей Розы Сябитовой о роли современных бабушек вызвал спор в соцсетях. По ее мнению, старшее поколение больше не обязано заниматься внуками. Нужно ли бороться с подобными установками и как решать конфликты в семье на эту тему, разбиралась Москва 24.

"У бабушки есть свои интересы"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Современные бабушки не обязаны полностью посвящать себя семье и могут иметь собственные увлечения. Таким мнением в своих соцсетях поделилась телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Звезда опубликовала снимок внуков – Мирославы и Миши, с которыми играла в бассейне. В подписи к публикации она размышляла о том, как изменилась роль современных бабушек. По словам телеведущей, если раньше помощь с детьми считалась обычной частью жизни старшего поколения, то теперь они не обязаны этим заниматься.





Роза Сябитова телеведущая Сейчас жизнь поменялась, и у бабушки есть свои интересы. Где тот баланс между помощью молодым родителям и своим личным временем?

Часть подписчиков поддержала Сябитову, согласившись, что бабушки не обязаны жертвовать собой ради внуков и имеют полное право на личную жизнь.

"Я себя называю праздничная бабушка", "Пускай бабушки занимаются своей жизнью", "Правильно все сказано", – отметили подписчики.

Однако другие заметили, что, несмотря на наличие собственных интересов, многие представители старшего поколения все равно находят время помогать с внуками и видят в этом проявление любви и семейного долга.

Ранее министр образования Свердловской области Светлана Тренихина заявила, что одной из причин снижения рождаемости стали советы "потенциальных бабушек", которые призывают своих детей для начала получить образование и закрепиться в жизни. Позже она пояснила, что никого ни в чем не обвиняла, обратив внимание на проблемы дефицита соцгарантий и несформированной ценности многодетности.

В ответ на это первый зампред Общественной палаты РФ Павел Пожигайло в разговоре с Москвой 24 отметил, что 99% родственников хотят внуков. При этом он призвал рассмотреть возможность раньше выходить на пенсию или выплачивать компенсации, если старшее поколение обязуется проводить время с внуками, пока их родители на работе.

"Бабушки стали более молодыми"

Успешная женщина в современном обществе имеет возможность совмещать заботы о младшем поколении с развитием карьеры, творчеством и другими хобби. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, современная инфраструктура в шаговой доступности обеспечивает детей яслями, детским садом и школой даже в сельских населенных пунктах. Депутат отметила, что есть вопросы по группам продленного дня, которых пока недостаточно, но глобально на ситуацию это не влияет.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Поэтому в принципе, если есть желание, вполне можно сводить ребенка в секцию, кружок, позаниматься с ним на выходных, чтобы не терять связь поколений и передать уникальную любовь, знания, свои творческие секреты младшему поколению. Я не вижу в этом проблемы. Да, бабушки стали более молодыми, активными, зачастую чувствуют себя лучше, но это вовсе не освобождает их от взаимодействия с внуками.

Также Бессараб прокомментировала позицию некоторых женщин в духе: "Я буду путешествовать, развиваться, внуков растите сами". По ее словам, лично она с таким радикализмом как массовым явлением не сталкивалась.

"Зачастую те, кто любит путешествовать, едут вместе с внуками, с удовольствием взаимодействуют, встречаются. Что касается не желающих общаться – такие люди всегда были, и в Советском Союзе, и при царской России, ничего не меняется. Все зависит от человека: если он любит младших в семье – это одна история, если человек лишен этого чувства, никакие совместные мероприятия, вмешательство государства или уговоры от детей здесь не помогут", – отметила Бессараб.

Чтобы освободить время родителей, по мнению депутата, стоит говорить о развитии детского оздоровления и отдыха. Особенно это актуально с началом лета – сезоном отпусков и каникул.

"Сейчас ситуация достаточно сложная с учетом справедливых, но высоких требований к наличию персонала, пятиразовому питанию, безопасности, и при этом часто санаторно-курортные организации работают исключительно в летний сезон – это большие нагрузки по налогообложению. Было бы здорово, если бы государство помогло отрасли сохранить эту отрасль на будущие периоды для всех поколений", – уточнила парламентарий.

В свою очередь, психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина в беседе с Москвой 24 обратила внимание, что долгое время в стране существовала традиция многопоколенной семьи, когда дедушки и бабушки, их дети и внуки фактически жили вместе. В особенности это было присуще крестьянским семьям, где старшее поколение априори присматривало за младшим.

"Со временем это уходит в прошлое, меняются традиции. Семьи стали более сепарированными: прародители отделяются, родители отделяются от своих родителей, молодые люди подрастают и тоже отдаляются. В советское время многопоколенная семья встречалась чаще по той простой причине, что не было возможности отделиться – жилищный вопрос имел значение", – уточнила она.

С изменением условий дистанция стала больше, и у родителей появилась возможность воспитывать детей без участия бабушек и дедушек. А старшее поколение, которые вкусило жизнь, ориентированную не на функциональность и пользу, а на саморазвитие и свои потребности, тоже стало отдаляться.

"Чем больше возможностей у семей – как у старших, так и у младших – тем меньше потребностей в бабушках и дедушках. Кроме того, у мам появилась возможность сидеть с маленькими детьми и работать удаленно или быть с ребенком, пока папа зарабатывает достаточно. Таким образом, перед дедушками и бабушками встают другие задачи – им нужно решать, какие новые смыслы у них есть в жизни", – добавила Потемкина.

Когда молодая семья все же нуждается в помощи своих родителей, могут возникать конфликты из-за нежелания родственников включаться в эту работу.

"Если молодые обращаются к бабушкам и дедушкам с просьбой помочь, им важно осознавать возможности и желания своих родителей. Конфликты на эту тему возникают потому, что у родителей есть своя точка зрения – например, ребенок не должен смотреть телевизор или мультики, а у бабушек и дедушек на эту тему свое видение", – сказала психолог.

При этом со старшим поколением нужно именно договариваться, а не выставлять требования, уточнила она.





Татьяна Потемкина психолог Центра семейной терапии Бабушки и дедушки не обязаны присматривать за внуками – они могут сделать это только в виде добровольного акта. На них можно обижаться, но лучше вступать в переговоры. Если у родителей есть возможность не привлекать старшее поколение – это бонус. Если нет – надо искать другие варианты. Семья – это сложная структура, там много противоречий, борьбы за власть, внимание, плюс невысказанные обиды.

Прийти к общему консенсусу непросто: многие не привыкли обсуждать, вступать в переговоры и искать взаимовыгодное решение. Чаще всего каждый хочет, чтобы приняли его решение. Однако молодым следует помнить, что бабушки и дедушки, сидя с внуками, чем-то жертвуют и хотят отклика в ответ, заключила специалист.

