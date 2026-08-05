Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 18:51

Политика

Путин прокомментировал первое место "ЕР" в бюллетене на выборах в Госдуму

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сенатор, олимпийский чемпион и представитель партии "Единая Россия" Александр Карелин, вытащивший на жеребьевке по распределению мест в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму шар с цифрой "1", привык быть первым. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Первый номер в бюллетене достался партии "Единая Россия". Как рассказала Памфилова, жеребьевка прошла честно и прозрачно, однако рука Карелина не поместилась в барабан, поэтому ему помогала девушка. Глава ЦИК также сообщила, что ранее первый номер дважды подряд выпадал КПРФ.

По ее словам, всего от партий зарегистрированы 3 103 кандидата, из них около трети – женщины, 21% – молодые люди до 35 лет. В федеральных списках числятся 110 участников специальной военной операции, из них 52 – от "Единой России", 12 – от "Родины", 11 – от ЛДПР, 11 – от "Справедливой России", 9 – от КПРФ.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане России, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках при диппредставительствах как минимум в 31 стране мира: в 6 государствах Европы, 15 государствах Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки. При этом в Белоруссии для голосования откроются 7 избирательных участков.

Читайте также


властьполитика

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика