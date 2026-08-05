Путин прокомментировал первое место "ЕР" в бюллетене на выборах в Госдуму

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сенатор, олимпийский чемпион и представитель партии "Единая Россия" Александр Карелин, вытащивший на жеребьевке по распределению мест в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму шар с цифрой "1", привык быть первым. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Первый номер в бюллетене достался партии "Единая Россия". Как рассказала Памфилова, жеребьевка прошла честно и прозрачно, однако рука Карелина не поместилась в барабан, поэтому ему помогала девушка. Глава ЦИК также сообщила, что ранее первый номер дважды подряд выпадал КПРФ.

По ее словам, всего от партий зарегистрированы 3 103 кандидата, из них около трети – женщины, 21% – молодые люди до 35 лет. В федеральных списках числятся 110 участников специальной военной операции, из них 52 – от "Единой России", 12 – от "Родины", 11 – от ЛДПР, 11 – от "Справедливой России", 9 – от КПРФ.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Граждане России, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на избирательных участках при диппредставительствах как минимум в 31 стране мира: в 6 государствах Европы, 15 государствах Азии, 7 – Африки, 2 – Северной Америки и 1 – Южной Америки. При этом в Белоруссии для голосования откроются 7 избирательных участков.

