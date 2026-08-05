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05 августа, 20:41

Происшествия

Семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов в Челябинской области

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов на станции Никель в Челябинской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 5 августа. По предварительным данным, никто не пострадал. Для ликвидации последствий к месту происшествия направили восстановительные поезда. Причиной схода вагонов могло стать ненадлежащее техническое состояние железнодорожного пути или подвижного состава.

По факту случившегося организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Татарстане на перегоне Корса – Арск. В результате аварии никто не пострадал, угроз для экологии не было. Тем не менее девять поездов временно следовали с отставанием от графика.

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