02 июля, 10:28Происшествия
Девять поездов задерживаются в Татарстане после схода грузовых вагонов с путей
Фото: 16.mchs.gov.ru
Девять поездов следуют с отставанием от графика из-за схода двух вагонов грузового поезда с рельсов в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).
Задерживаются поезда:
- № 215 Барнаул – Адлер;
- № 6401 Шемордан – Казань;
- № 112 Москва – Круглое Поле;
- № 96 Москва – Барнаул;
- № 82 Москва – Улан-Удэ;
- № 26 Москва – Ижевск;
- № 52 Нижний Новгород – Ижевск;
- № 7124 Казань – Ижевск;
- №6 421 Казань – Сосновка.
Сход грузовых вагонов произошел минувшей ночью на перегоне Корса – Арск. В результате аварии никто не пострадал, угроз для экологии нет, уточнили в пресс-службе ГЖД.
"Движение на перегоне было временно приостановлено. В 05:19 открыто движение поездов по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью", – говорится в публикации.
Для устранения последствий ЧП на месте работают два восстановительных поезда. Причины случившегося выясняются.
Ранее на станции в Петрозаводске загорелось внешнее оборудование вагона поезда. Инцидент произошел при подаче состава под посадку. Поезд вывели с платформы, а возгорание устранили. Для отправки пассажиров был предоставлен новый поезд. Произошедшее не повлияло на движение других составов.
Число пострадавших после схода поезда Москва – Челябинск выросло до 35 человек