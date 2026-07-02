Девять поездов задерживаются в Татарстане после схода грузовых вагонов с путей

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Девять поездов следуют с отставанием от графика из-за схода двух вагонов грузового поезда с рельсов в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Задерживаются поезда:

№ 215 Барнаул – Адлер;

№ 6401 Шемордан – Казань;

№ 112 Москва – Круглое Поле;

№ 96 Москва – Барнаул;

№ 82 Москва – Улан-Удэ;

№ 26 Москва – Ижевск;

№ 52 Нижний Новгород – Ижевск;

№ 7124 Казань – Ижевск;

№6 421 Казань – Сосновка.

Сход грузовых вагонов произошел минувшей ночью на перегоне Корса – Арск. В результате аварии никто не пострадал, угроз для экологии нет, уточнили в пресс-службе ГЖД.

"Движение на перегоне было временно приостановлено. В 05:19 открыто движение поездов по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью", – говорится в публикации.

Для устранения последствий ЧП на месте работают два восстановительных поезда. Причины случившегося выясняются.

Ранее на станции в Петрозаводске загорелось внешнее оборудование вагона поезда. Инцидент произошел при подаче состава под посадку. Поезд вывели с платформы, а возгорание устранили. Для отправки пассажиров был предоставлен новый поезд. Произошедшее не повлияло на движение других составов.