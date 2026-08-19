Более 20 тыс человек прошли через КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией за сутки

Фото: МАХ/"ФТС России"

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Верхний Ларс" на границе России и Грузии зафиксировал рекордный пассажиропоток. За сутки через него прошли более 20 тысяч человек, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-бюро Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легковых автомобилей. Таможенная и пограничная службы принимают все необходимые меры для беспрепятственного пропуска транспорта. Для ускорения работы пункта пропуска ФТС увеличила число сотрудников.

Уточняется, что высокая нагрузка на КПП сохраняется уже несколько дней. Как указали в ФТС, 15 и 16 августа границу каждый день пересекали более 19 тысяч человек. Такие показатели заметно превышают данные за аналогичные периоды прошлых лет.

Между тем число российских туристов, посетивших КНДР в 2026 году, увеличилось на 10–15% по сравнению с прошлогодними показателями. Спрос на поездки в Северную Корею остается высоким. Летом востребованы пляжные туры на курорт Вонсан на побережье Японского моря, также россияне выбирают курортный комплекс Вонсан-Кальма и Золотой берег.