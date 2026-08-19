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19 августа, 14:36

Общество

Глава "Юнармии" Головин заявил, что Путин уделяет внимание всем гражданам РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин уделяет внимание всем категориям граждан РФ, заботясь об их благополучии. Об этом заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

"В первую очередь люди, вернувшиеся с фронта, не бывшие на фронте – все люди нужны своей Родине. И мы всеми силами готовы, естественно, помогать", – отметил он.

По словам Головина, власти страны делают все возможное для того, чтобы каждый житель России стал сильнее.

Ранее Путин заявил, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу, в нем не смогут жить эгоисты и одиночки. Президент считает, что нельзя допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, а также утраты национальных особенностей, так как без этого не может быть "мировой гармонии".

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