Telegram оштрафован на 3,8 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный на территории России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Там отметили, что Telegram Messenger Inc. признан виновным по статье "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ".

Ранее сообщалось, что Telegram все еще не оплатил предыдущие штрафы. Сейчас задолженность превышает 53,7 миллиона рублей.

Кроме того, за нарушение закона в области персональных данных оштрафована компания Microsoft. Сумма штрафа – 3,5 миллиона рублей. Аналогичное наказание получила компания Techiepie LTD – оператор платформы CrushOn AI, благодаря которой пользователи общаются с виртуальными персонажами.

