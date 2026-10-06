DM: сын старейшего жителя Австралии назвал секретом его долголетия простой образ жизни

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Старейшему жителю Австралии Кену Уиксу исполнилось 113 лет. Секрет долголетия заключается в простом образе жизни, рассказал его сын. Об этом пишет Daily Mail.

Уикс не пьет, не курит, ест мало сладкого и не придерживается никаких трендов по оздоровлению. При этом мужчина любит белый хлеб.

Внучка долгожителя заявила, что он является настоящим австралийским тружеником. По ее словам, он живет так долго благодаря своей решимости, стойкости, независимости и вере в Бога.

Австралиец родился 5 октября, в этот же день родился старейший мужчина планеты, бразилец Жуан Мариньо Нето, которому исполнилось 114 лет. По случаю праздника они обменялись видеопоздравлениями.

В возрасте 104 лет Уикс переехал в дом престарелых. Отмечается, что до этого он со многим справлялся сам, например до 100 лет один ходил по магазинам. По словам его сына, мужчина все еще физически крепок. Однако в силу возраста ему уже трудно разговаривать.

Ранее свой день рождения отметила жительница Великобритании Этель Катерхэм, которая признана самым пожилым человеком планеты. Ей исполнилось 117 лет. Кроме того, она стала первой британкой, достигшей такого возраста.

