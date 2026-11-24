Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Готовность нового участка набережной Марка Шагала превысила 50%, а основные монолитные работы в амфитеатре уже завершены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Продолжаем благоустройство нового участка набережной Марка Шагала протяженностью 1,2 километра – от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки", – отметил Ефимов.

Площадь амфитеатра составит более 4 тысяч квадратных метров. Он расположится в центре нового участка. Здесь появятся еще две площадки для мероприятий. На набережной проложат велосипедные и пешеходные дорожки, в том числе для лечебной ходьбы.

Чтобы прогулочные маршруты были непрерывными, в местах с большими перепадами высот построят четыре пешеходные эстакады. Специалисты укрепляют берега, возводят подпорные стены и прокладывают инженерные коммуникации. Закончить благоустройство нового участка планируется в следующем году.

Ранее на Бакинской улице Южного административного округа Москвы провели комплексные работы по обновлению дорожного покрытия и прилегающей инфраструктуры. Специалисты заменили более 50 тысяч квадратных метров асфальта и нанесли свыше 2,5 тысячи квадратных метров дорожной разметки.

