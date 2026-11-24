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Полицейские задержали 24-летнего жителя Адыгеи, подозреваемого в разбойном нападении на продавца мобильного телефона в Москве. Об этом сообщает столичное МВД.

По данным полиции, продавец разместил в интернете объявление о продаже дорогостоящего телефона. Откликнувшийся мужчина приехал к его дому на улице Бориса Жигуленкова. Хозяин впустил потенциального покупателя в квартиру для совершения сделки.

Осмотрев устройство, гость показал чек о якобы проведенном онлайн-переводе. Продавец понял, что деньги ему не поступили, и отказался отдавать телефон. Тогда мужчина ударил его принесенным с собой молотком.

После этого нападавший забрал мобильный телефон потерпевшего и пакет с еще одним устройством, несколькими чехлами, ключами от квартиры и автомобиля. Уходя, он запер входную дверь. Ущерб составил около 120 тысяч рублей. Пострадавший пришел в сознание и сообщил о случившемся экстренным службам. Его госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Подозреваемого задержали в течение суток сотрудники уголовного розыска. Похищенное изъяли и намерены вернуть владельцу. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 3 статьи 162 УК РФ).

Ранее в Санкт-Петербурге группа молодых людей напала на 12-летнего мальчика и его отца. Инцидент произошел после того, как ребенок упрекнул компанию за выбрасывание стекла и бутылок на проезжую часть. Мужчину госпитализировали, сыну оказали первую помощь.