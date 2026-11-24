Фото: MAX/"Андрей Тарасов"

Врачи Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева избавили пациентку от редкого и опасного ленточного червя и сохранили ей большую часть печени. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.

По его словам, женщина не жаловалась на здоровье, а образование в печени выявили случайно, когда она проходила профосмотр перед отправкой на вахту, который включал УЗИ органов брюшной полости.

"Дополнительные обследования подтвердили альвеококкоз – в организме женщины жили и размножались личинки ленточного червя. Болезнь также называют "паразитарным раком", так как в пораженном органе формируется опухолевидный узел, который может давать метастазы в другие органы, в том числе в головной мозг", – написал Тарасов в своем канале в мессенджере MAX.

Глава регионального минздрава уточнил, что пациентка прошла курс медикаментозного лечения, однако для полного избавления от паразита была необходима операция.

"Несмотря на то что у пациентки была поражена правая доля печени – это 70% от всего объема органа, – хирурги решили выполнять щадящее вмешательство. Врачи по миллиметру отделяли пораженную ткань от здоровой. В итоге молодой женщине сохранили большую часть печени", – подчеркнул он.

Тарасов подчеркнул, что сейчас пациентка готовится к выписке.

Ранее хирурги Детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли 16-летнего подростка с паразитарной кистой печени, которая успела разрастись до размера апельсина. После анализов выяснилось, что у пациента была эхинококковая киста. Внутри нее находилось более сотни других новообразований. Их размеры варьировались от нескольких миллиметров до трех сантиметров.