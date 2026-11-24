Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Общегородской фестиваль "Зимуем в Москве!" впервые организован в столице, его программа рассчитана до 11 декабря. Организатором выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды, рассказала заместитель руководителя ведомства Наталья Чухраева.

"Экопросвещение – первый шаг к бережному отношению к природе", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Чухраева добавила, что фестиваль позволит москвичам узнать, как проводят зимний сезон животные и растения города, а также убедиться, что помочь диким обитателям природы под силу каждому.

Торжественное открытие прошло 23 ноября в 14:00 в ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород". С приветственными речами выступили представители департамента и руководство сада. Там же открылась эколого-просветительская фотовыставка.

Кроме того, для гостей выступил творческий коллектив, а завершилась программа обзорной экскурсией по территории "Аптекарского огорода".

Фотовыставка, ставшая одним из главных событий фестиваля, развернута на нескольких площадках: в "Аптекарском огороде", Парке Горького, Главном ботаническом саду (ГБС) имени Н. В. Цицина Российской академии наук и музее-заповеднике "Царицыно" (Борисовские пруды). Посетители увидят кадры природы, зверей и птиц.

К выставке можно подключиться и дистанционно: для горожан подготовлены цифровая экспозиция и онлайн-викторина. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ доступна интерактивная проекция выставки.

В рамках фестиваля экологи "Контроля Москвы" читают лекции в экоцентрах департамента. Они объясняют, как зимуют птицы и звери, чем питаются и какую помощь им могут оказать горожане. Также по пятницам, субботам и воскресеньям для посетителей разных возрастов проводят групповые прогулки по природным территориям столицы.

Ранее москвичей и туристов пригласили посетить XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", который принимает Центральный выставочный зал "Манеж". Выставка будет открыта для гостей до 16 декабря. Как сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, в этом году фестиваль впервые организовали на одной из главных площадок города.

