Москвичей пригласили на выставку дикой природы "Золотая черепаха"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

XX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" принимает гостей в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетителей ждут до 16 декабря, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Впервые проводим фестиваль на знаковой площадке в самом сердце столицы", – сказала руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Она назвала 2026 год особенным для организаторов, поскольку фестиваль празднует юбилей. Отдельное внимание уделили специальной номинации "Дикая природа Москвы". Ее учредили по инициативе департамента, за время существования номинации число работ выросло в 3,7 раза. В этом году в ней приняли участие 226 фотографов с 1 311 работами.

В 2026-м на конкурс поступило 17 373 работы, в 2025-м – 14 914 снимков. Профессиональное жюри отбирало фотографии для экспозиции из числа финалистов творческого конкурса. Экспозиция занимает более 3 тысяч квадратных метров, на ней представлены свыше 400 лучших работ.

Фестиваль проводится с 2006 года. За два десятилетия в нем участвовали профессионалы и любители со всех континентов. С 2019 года также действует программа "Белая книга". Для незрячих и слабовидящих посетителей печатают тактильные фотографии, проводят мастер-классы и организуют сопровождение тифлоспециалистов.

Ранее Третьяковская галерея представила выставку "Природа фотографии", объединившую около 130 произведений более 30 авторов. Экспозиция прослеживает эволюцию интереса фотографов к русской природе – от первых опытов, ориентированных на традиции живописи, до современных художественных практик.