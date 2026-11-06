06 ноября, 06:57Политика
МИД Японии выразил протест России в связи с решением по активам табачной JTI
Фото: depositphotos/denisismagilov
МИД Японии выразил протест российскому послу в Токио Николаю Ноздреву в связи с решением о передаче под внешнее управление российских активов международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI). Об этом сообщает Kyodo News.
В свою очередь, министр финансов Японии Сацуки Катаяма призвала Москву отменить это решение.
"Япония неоднократно призывала Россию защищать законные интересы японских граждан и предприятий", – сказала Катаяма на пресс-конференции.
5 ноября Владимир Путин передал российские активы JTI во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Под внешнее управление переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро".
Российское подразделение Japan Tobacco Inc. уже ознакомилось с указом и приступило к анализу ситуации. В компании сообщили, что рассматривают возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам.