Турция ратифицировала Мекканский оборонный пакт

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Парламент Турции ратифицировал оборонное соглашение, заключенное с Саудовской Аравией и Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов, против выступили 119, воздержавшихся не было. Обсуждение документа шло в парламенте с 4 ноября. Соглашение вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно документу, вооруженное нападение на любую из стран-участниц рассматривается как нападение на все три государства. Мекканский пакт также предполагает расширение военного сотрудничества, обмен разведданными и развитие совместного оборонного производства.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с Владимиром Путиным по Украине. Турецкий лидер намерен представить итоги встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась в Стамбуле 31 октября.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пока конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана нет.