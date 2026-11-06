Иран предупредил Армению о недопустимости "маршрута Трампа"

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Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран по-прежнему считает создание "маршрута Трампа для международного мира и процветания" красной линией. Об этом он написал в статье для газеты Ettelaat.

Таким образом он раскритиковал решение армянского парламента, который на прошлой неделе одобрил строительство коридора. Указанный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.

"Я прямо сказал послу Армении: если (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп и его союзники попытаются переступить эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги", – написал Велаяти.

Советник напомнил, что на встречах с президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в Тегеране аятолла Али Хаменеи прямо заявлял, что Иран выступает против создания Зангезурского коридора. По словам Велаяти, стратегические установки покойного руководителя, касающиеся внешней политики и национальных интересов, являются для Ирана красной линией.

Ранее Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на обострение в противостоянии с Тегераном. Американский лидер не исключил вероятность как подписания договоренности с Ираном, так и возобновления боевых действий.

По данным СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призывал возобновить военные действия против Ирана после промежуточных выборов. Источники журналистов подчеркивали, что Нетаньяху оказывает давление на главу США.