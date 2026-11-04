Трамп допустил эскалацию в конфликте с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может пойти на обострение в противостоянии с Тегераном. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

"Мы посмотрим, будет ли возможность сделать тот или иной шаг", – ответил он на вопрос о вероятности подобных действий.

Глава Белого дома уточнил, что ключевым критерием при принятии решения будут интересы его страны. В разговоре с Fox News он не исключил вероятность как подписания договоренности с Ираном, так и возобновления боевых действий.

Журналистам газеты The Wall Street Journal американский лидер сообщил, что иранский конфликт стал одной из причин неудач Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

"Я об этом не думаю. Я поступил правильно. Я бы поступил так и снова", – сказал он, говоря о своем решении нанести удары по Ирану.

Трамп подчеркнул, что вызванный конфликтом с Тегераном рост цен на бензин помешал американцам оценить экономические достижения его администрации.

"На самом деле у нас величайшая экономика. Знаете, во время моего первого срока у меня была лучшая экономика, но нынешняя намного ее превосходит", – подчеркнул американский лидер.

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призывал возобновить военные действия против Ирана после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Источники журналистов подчеркивали, что Нетаньяху оказывает давление на главу США.