ЦБ заявил о возвращении дисбаланса между спросом и предложением в экономике России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В третьем квартале текущего года российская экономика снова вернулась к положительному разрыву выпуска: спрос внутри страны оказался выше производственных возможностей. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте Банка России.

По данным регулятора, внутренний спрос продемонстрировал рост, тогда как предложения в ряде отраслей оставались временно ограниченными. На возникший дисбаланс указывало усиление устойчивого инфляционного давления, которое подтверждали и модельные оценки.

В Банке России спрогнозировали, что положительный разрыв выпуска начнет постепенно сокращаться. Произойдет это по мере того, как производственные возможности восстановятся, а рост внутреннего спроса замедлится.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что инфляция приблизится к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года. В этот период ключевая ставка будет постепенно снижаться, но достижение целевого значения инфляции не означает, что ставка должна резко упасть. Из-за повышенных инфляционных ожиданий в России потребуется более длительный период умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее.

При этом базовый прогноз регулятора предполагает постепенное снижение ключевой ставки: в 2028 году Центробанк ожидает ее на уровне около 9–10%, а в 2029 году среднее значение ставки будет находиться в интервале от 7,5 до 8,5%.