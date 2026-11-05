Путин: необходимо оградить молодежь и старшее поколение от угроз в сфере финбезопасности

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Молодежь и старшее поколение в России необходимо оградить от угроз в сфере финансовой безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в Государственном Кремлевском дворце, посвященного 25-летию службы Росфинмониторинга, передает ТАСС.

Российский президент также поручил, используя доступные и понятные методики, уделить время вопросам просвещения, в том числе международным олимпиадам по финансовой безопасности для повышения финансовой грамотности.

Ранее президент РФ заявил, что необходимо ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга. По словам Путина, завершение создания национальной концепции финансовой безопасности является безусловным приоритетом.

Между тем глава государства также отметил, что киберугрозы выходят на новый уровень на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой сталкивается Россия. Развитие цифровизации при таком внешнем давлении повышает риски для экономики, логистики, транспорта, социальной сферы, систем жизнеобеспечения и государственного управления, уточнил Путин.

Для нейтрализации этих угроз, продолжил президент, необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности. Речь идет об оценке и анализе рисков, механизме мониторинга зависимости от внешних платформ, а также об инструментах, позволяющих оперативно реагировать на кибератаки.