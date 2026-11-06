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06 ноября, 09:23

Транспорт

Капремонт эскалатора завершился на станции "Университет" столичного метро

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Капитальный ремонт эскалатора завершили на станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Работы включали замену изношенных деталей и восстановление основных механизмов. Специалисты демонтировали старые и установили новые цепи привода, обновили ступени, валы редуктора и направляющие лестничного полотна, проверили рабочие и аварийные тормоза, а также электрическое и механическое оборудование. Перед запуском эскалатор прошел испытания и необходимые экспертизы.

В метро действует планово-предупредительная система ремонта: работы проводят заранее, не дожидаясь поломок.

"На станции "Университет" ежедневно совершают около 40 тысяч поездок. Рядом расположен МГУ имени М. В. Ломоносова, поэтому станция особенно востребована среди студентов и преподавателей", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в столичном метро действуют одни из самых строгих требований к инфраструктуре, а ремонтные работы проводят регулярно, чтобы поездки пассажиров оставались безопасными и комфортными. После завершения сборки оборудование проверили, включая работу тормозной системы.

С начала года специалисты Московского метрополитена провели средний и капитальный ремонт более 230 эскалаторов, добавил вице-мэр.

Ранее стало известно, что реставрация восточного вестибюля станции "Площадь Революции" завершится до конца следующего года. В настоящее время рабочие переустраивают кровлю, ремонтируют технические помещения в исторической части здания и пассажирскую зону. Кроме того, планируется заменить старые инженерные системы на современные.

Строители приступили к прокладке эскалаторного тоннеля на станции метро "Достоевская"

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